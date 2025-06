El ataque del gobierno contra Ricardo Darín por sus dichos en la mesa de Mirtha Legrand y la posterior ofensiva de Javier Milei para agredir a Lali Espósito, se convirtió en una constante de los seguidores de La Libertad Avanza.

Por este motivo, el amigo del presidente Javier Milei, el diseñador Roberto Piazza, se sumó al plan libertario contra los artistas.

“No la soporto, no tiene talento ni inteligencia. Es linda, nada más. No me gusta lo que opina y no me gusta que se chape a los pendejos arriba del escenario”, lanzó el diseñador sobre Lali.

Además criticó a Ricardo Darín por la comparación de las empanadas: "Es una pelotudez".