Al periodista Ignacio Girón se le ocurrió hacer un comentario después del patético show que brindó el Presidente en el Movistar Arena y ni siquiera lo criticó sino que dijo: "No se qué escribir. Atónito, perdido, mareado" y al parecer para los trolls libertarios eso fue suficiente para ponerlo en la vereda de enfrente.

El inefable Gordo Dan, hizo referencia al comentario de Girón y a la respuesta de otro de los trolls pagos del Gobierno que comparó el show de Milei con una vez que el periodista le alcanzó una guitarra a Alberto Fernández, sin tener en cuenta que estábamos en un contexto bastante diferente.

Acto seguido, el inefable Daniel Parisini se quedó sin argumentos y tuvo que recurrir al único recurso que parece tener, el insulto. Pero Nacho Girón, en lugar de enojarse o tomárselo demasiado en serio, se mofó del twittero libertario y ya que estaba le explicó un par de cosas.