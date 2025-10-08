Como se quedó sin argumentos, el Gordo Dan no pudo mas que insultar a Nacho Girón por cuestionar el recital de Milei
Cada vez queda más claro que el Gordo Dan no tiene capacidad argumentativa y su único recurso es el insulto, lo que parece suficiente para el nivel intelectual de sus seguidores.
Al periodista Ignacio Girón se le ocurrió hacer un comentario después del patético show que brindó el Presidente en el Movistar Arena y ni siquiera lo criticó sino que dijo: "No se qué escribir. Atónito, perdido, mareado" y al parecer para los trolls libertarios eso fue suficiente para ponerlo en la vereda de enfrente.
El inefable Gordo Dan, hizo referencia al comentario de Girón y a la respuesta de otro de los trolls pagos del Gobierno que comparó el show de Milei con una vez que el periodista le alcanzó una guitarra a Alberto Fernández, sin tener en cuenta que estábamos en un contexto bastante diferente.
Acto seguido, el inefable Daniel Parisini se quedó sin argumentos y tuvo que recurrir al único recurso que parece tener, el insulto. Pero Nacho Girón, en lugar de enojarse o tomárselo demasiado en serio, se mofó del twittero libertario y ya que estaba le explicó un par de cosas.