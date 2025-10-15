María Emilia Orozco es actualmente diputada libertaria por Salta y aunque le quedan dos años de mandato parece que LLA no tiene otra figura relevante en esa provincia por lo que la candidatean como senadora.

Lo raro es que después de defenestrar a Axel Kicillof por su plan de gobierno de que los pibes se puedan ir de viaje de egresados y hablar mal de lo que ellos llaman clientelismo, Orozco no hace más que imitar la misma fórmula y sortea viajes de egresados para los chicos de su provincia, claro que sin especificar de dónde saldrán esos fondos.

La diputada utilizó su TikTok para hablarle a los jóvenes de cuarto y quinto año para proponerles el sorteo de un viaje a Villa Carlos Paz con sólo preguntar qué se vota el 26 de octubre y por qué es importante.