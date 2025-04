Santiago Caputo es un patotero. Ya lo había demostrado en el Congreso cuando encaró violentamente a Facundo Manes, y ahora lo confirmó antes del debate entre los candidatos a legisladores porteños.

Manuel Adorni, como vocero o como candidato, trató de justificarlo diciendo que no era nada del otro mundo y que le parecía "normal" que el asesor presidencial al que no le gustan las fotos pero se muestra en lugares públicos, capturara los datos del trabajador. Obviamente ni el vocero extraoficial Esteban Trebucq le pudo seguir el juego, por lo que un par de horas mas tarde se les ocurrió esta nueva y ridícula idea.

Ahora parece que lo que quería Santiago Caputo era tener los datos del periodista "para saber cómo habían salido las fotos", cosa que no sólo es absolutamente ridícula sino que además se supone que Caputito es un as de las redes sociales por lo que no le hubiera costado mucho llegar hasta esas fotos.