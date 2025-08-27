Realmente es difícil de entender qué quiso hacer Lilia Lemoine parándose delante de Marcela Pagano cuando le había llegado el turno de realizar preguntas.

Dentro de una lógica de colegio, donde puede ser entendido como una especie de bullying, Lemoine habría querido molestarla a Pagano para sacarla de sus casillas.

Pero la escena fue tan ridícula que ni el propio Martín Menem sabía cómo salir del paso sin cuestionar a la cosplayer.