Inmadurez crónica
Como en el secundario: cuando Marcela Pagano iba a hacerle una pregunta a Francos, Lilia Lemoine se le paró adelante para taparla
Guillermo Francos participaba en la sesión informativa en la Cámara de Diputados cuando se produjo una situación que causó vergüenza ajena.
Realmente es difícil de entender qué quiso hacer Lilia Lemoine parándose delante de Marcela Pagano cuando le había llegado el turno de realizar preguntas.
Dentro de una lógica de colegio, donde puede ser entendido como una especie de bullying, Lemoine habría querido molestarla a Pagano para sacarla de sus casillas.
Pero la escena fue tan ridícula que ni el propio Martín Menem sabía cómo salir del paso sin cuestionar a la cosplayer.