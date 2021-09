Querían alquilar pero los discriminaron porque ella es trans. La historia parece sacada de otra época, pero sucedió esta semana en el barrio porteño de Colegiales.

Se trata de la pareja de Emma y Thiago, que viven juntos y estaban en la búsqueda de un nuevo alquiler. Habían conseguido un lugar en el barrio de Colegiales, pero cuando el dueño se enteró de que ella es trans, les dijo que no querían alquilarles.

"Adivinen a quiénes no les quisieron alquilar porque sus dueños son homofóbicos/transfóbicos. Sí, a nosotros", dijo Thiago en su cuenta de Twitter.

Él es militante de la UCR y vivía en Parque Patricios pero decidió mudarse para estar cerca del lugar donde centra su militancia. Sin embargo se encontró con un obstáculo cuando le propuso a su pareja irse a vivir juntos.

"Sé lo que significa ser trans y lo que conlleva. Por eso le dije a Thiago que por favor le preguntara a esta intermediaria si tenía problema con eso", aclaró y remarcó Emma que, si bien ser trans no es su carta de presentación, sabe que "mucha gente detesta el hecho de que yo sea trans y niega mi existencia".

"Ya he pasado muy feos momentos en entrevistas de trabajo, en bares, así que para evitar eso, prefiero mandarme al frente y si no le gusta me evito un mal momento", contó.

"Lo lamento, pero no se hace por el tema de tu pareja. El hombre es homofóbico y a la mujer le da lo mismo; cuando ella le comentó, se echaron para atrás", leyeron en el mensaje de WhatsApp que le escribió una amiga que hizo el nexo con los dueños.

"Tengo un trabajo estable donde me respetan y me dan mi lugar, mis padres me aman, y la mayoría de las personas no tienen eso", contó.