Coki Ramírez se postula como nueva novia de Milei y parece haber mandado el CV a La Rosada
La cantante cordobesa lanzó una fuerte indirecta para el presidente durante una nota televisiva. Luego de haber defendido su gestión públicamente, ahora parece que se postuló como nueva empleada -mejor dicho- pareja de Milei.
La polémica cantante cordobesa mantuvo una nota con el programa de Ángel de Brito, que realmente sorprendió a todos y dejó abierta la puerta para un nuevo contrato en La Rosada.
Coki Ramírez, quien alguna vez tuvo una suerte de romance o fantasía con Marcelo Tinelli, ahora le tiró los perros a Javier Milei, cuando fue consultada por el periodista de LAM.
“Me escribe Milei, me invita a salir, me dice: ‘Charlemos, vamos a ver una opera’. ¡¿Sabés cómo voy?! Me entretienen los hombres inteligentes", expresó la artista.
Ramírez había participado del programa libertario de Tomás Díaz Cueto en Laca, donde no paró de defender la gestión de Milei como un “cambio”.
Pero ahora, en el desfile de mediáticas que firmaron contrato para figurar como parejas del presidente, parece que hay una nueva postulante.