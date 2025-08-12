La polémica cantante cordobesa mantuvo una nota con el programa de Ángel de Brito, que realmente sorprendió a todos y dejó abierta la puerta para un nuevo contrato en La Rosada.

Coki Ramírez, quien alguna vez tuvo una suerte de romance o fantasía con Marcelo Tinelli, ahora le tiró los perros a Javier Milei, cuando fue consultada por el periodista de LAM.

“Me escribe Milei, me invita a salir, me dice: ‘Charlemos, vamos a ver una opera’. ¡¿Sabés cómo voy?! Me entretienen los hombres inteligentes", expresó la artista. 

Ramírez había participado del programa libertario de Tomás Díaz Cueto en Laca, donde no paró de defender la gestión de Milei como un “cambio”. 

Pero ahora, en el desfile de mediáticas que firmaron contrato para figurar como parejas del presidente, parece que hay una nueva postulante.