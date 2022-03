Clarín replicó el descargo de Dylan y calificó como "curioso" el posteo del perro de Alberto

"A través de un curioso posteo desde la cuenta de Instagram de Dylan, el perro de Alberto Fernández, el gobierno recogió el guante y respondió por la polémica designación de Ariel Zapata, señalado como "el adiestrador" de la mascota presidencial, con un cargo de director dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación", así arranca la nota publicada en el portal del medio opositor Clarín.

En las últimas horas, a través de su cuenta en Instagram, un community manager le dio voz al perro Dylan para hacer su descargo luego de que el diario Clarín y otros medios aseguraran que su adiestrador había sido designado con un cargo en el Ministerio de Seguridad.

Sin embargo, no sólo el animal en @dylanferdezok aseguró no haber tenido ningún adiestrador sino que afirmó que todo lo que sabe se lo enseñó su dueño, el presidente Alberto Fernández.

"Leyendo Clarín vi que decían que nombraron a 'mi adiestrador' en el Ministerio de Seguridad. Le pregunté a Alberto si lo conocía, me dijo que no. Le pregunté al profesor Romero (mi veterinario) si lo conocía y me dijo que lo acompañó una vez, para enseñarme a tratar bien a Prócer, mi hijo mayor", "expresó" el perro Dylan en su cuenta en Instagram.

Lo más llamativo de este caso, es que el propio multimedio Clarín se dedicó a reproducir este posteo, reconociendo que hasta un perro desmiente la inforación ellos mismos publicaron.

"Yo nunca fui adiestrado. Alberto me enseñó a sentarme y a quedarme quieto cuando me dice 'quedate'", "afirmó" el can. Y "concluyó": "Pobre señor este supuesto adiestrador mío. Me dio un buen consejo gratis y lo escrachan de este modo".

"Tienen razón… ¡ya no se puede creer nada de lo que publica Clarín! Y eso que me empeño a leerlo sin que Alberto lo sepa. No se lo cuenten", "afirmó" el perro presidencial.