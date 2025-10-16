Aunque parezca extraño Cinthia Fernández, la misma que alguna vez tuvo una aventura política que terminó antes de empezar, tiene más análisis político que muchos formadores de opinión que tienen espacio en los medios hegemónicos.

Así fue que Cinthia metió el término de "extorsión" para hablar del extraño encuentro de Javier Milei con su par norteamericano del que se trajo un fibrón como souvenir.

"El señor Milei fue a buscar a papá Trump para que lo salve. No pudieron defender sus ideas, no pudieron hacer que la gente los elija por su gestión" dijo Cinthia y conquistó a varios. Pero por si no había quedado clara su postura consideró que el pedido de Trump condicionando la ayuda a los votos de los argentinos no puede ser leído de otra manera que como una extorsión.