Si hay algo que maneja bien la modelo devenida en candidata a diputada es el escándalo y los medios del espectáculo y tal vez por eso decidió lanzar su campaña de este modo.

Ante el revuelo generado con su posteo Cinthia hizo una aclaración y una amenaza en otro posteo donde dijo:

FRIVOLIZANDO LA VIOLENCIA… ese titular le pondría yo.

PALABRA VIOLENCIA : ALGO QUE DEBERÍA ESTAR MÁS en la agenda política. No creen?

Justamente era lo que quería provocar, que salte toda esta porquería de la cual nos jactamos que estamos avanzando. Error, estamos en el mismo lugar o quizás peor . Actitudes cómo está restan, porque la violencia y la política de género también son importantes de resolver. Si sos K se habla de misoginia, si sos Cinthia FernandeZ se habla de una “puta” de forma encubierta, solo que de manera “más elegante” son violentos bajo el título de “desnuda busca votos”. La violencia también es una pandemia, y creo no tiene cura . Pero sabes que ? No la vi tampoco en la agenda de ningún político con pantalones puestos. #

#cerrandobocassinbombacha

#vistequedesesperadaestotporcerrartelaboca

PD: hermosa demanda se van a comer

Pero a pesar de su estrategia evidentemente pensada generó todo tipo de reacciones.