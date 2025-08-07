Parece difícil encontrar sectores más vulnerables en la sociedad que las personas con discapacidad y los jubilados, justamente donde el gobierno aplicó su ajuste más cruel.

Lucas Morando -quien viene de protagonizar otra escena lamentable con quienes buscan en la basura en busca de sustento- no tuvo mejor idea que reírse de lo que están padeciendo los adultos mayores.

Tras escucharse un ruido detrás de cámara, Jonatan Viale preguntó irónicamente quién se había matado, a lo que Morando no tuvo mejor idea que responder “un jubilado”.

Aunque lo dijo en tono bajo, se escuchó, y Manu Jove lo miró con cara de “no da”, y le hizo el gesto de que pare.