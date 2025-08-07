¿Quién se mató?
Cinismo total: en el programa de Jonatan Viale en TN, Lucas Morando hizo un chiste sobre la muerte de un jubilado
Como si la situación de los jubilados y la represión a sus marchas en reclamo de haberes dignos no fuera suficiente sufrimiento, Morando se burló de lo que están pasando.
Parece difícil encontrar sectores más vulnerables en la sociedad que las personas con discapacidad y los jubilados, justamente donde el gobierno aplicó su ajuste más cruel.
Lucas Morando -quien viene de protagonizar otra escena lamentable con quienes buscan en la basura en busca de sustento- no tuvo mejor idea que reírse de lo que están padeciendo los adultos mayores.
Tras escucharse un ruido detrás de cámara, Jonatan Viale preguntó irónicamente quién se había matado, a lo que Morando no tuvo mejor idea que responder “un jubilado”.
Aunque lo dijo en tono bajo, se escuchó, y Manu Jove lo miró con cara de “no da”, y le hizo el gesto de que pare.