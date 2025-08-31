En medio del escándalo por las denuncias de coimas y la filtración de audios que comprometen al oficialismo, la dirigente libertaria Florencia Arietto que estaba semana protagonizó un papelón, ahora generó una fuerte polémica en la red social X (ex Twitter).

La exintegrante de distintos espacios políticos y hoy militante del oficialismo, publicó un posteo en su cuenta personal y pidió “citar a los periodistas para que entreguen la fuente”.

Y agregó: "Esa información les llega a ellos y también a narcos y terroristas. Es una cuestión de seguridad de Estado; si no lo hacen, cualquier cosa que le pase al Presidente o a Karina será responsabilidad también de ellos”.

El planteo encendió críticas inmediatas, ya que lo que propone Arietto es inconstitucional. Vale aclarar, que la Constitución Nacional, en su artículo 43, protege el secreto profesional de los periodistas, que no están obligados a revelar sus fuentes de información.