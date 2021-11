Ignacio Torres asumirá a partir de diciembre como senador nacional, por lo que deberá dejar la banca en la Cámara baja, para la que tenía mandato hasta el 2023. Es por eso que debe ser reemplazado en Diputados.

El propio Torres dijo que la banca que él dejará vacante será asumida por Matías Taccetta del PRO, con quien comparten la militancia. Pero para ello beberían saltar a la radical Claudia Rivero, quien es la que en verdad sigue en la lista.

Rivero rechazó la decisión de Torres. Considera que por la ley de paridad de género (cupo femenino) la banca en debate debería ser ocupada por ella una vez que se produzca el recambio legislativo.

"Nosotros vamos a hacer una presentación para que la Justicia dicte una declaración de certeza, porque interpretamos que me corresponde asumir", anunció Rivero en declaraciones a Télam.

En concreto, detalló que junto a sus abogados se presentará en Tribunales para solicitar "una medida cautelar de no innovar y, en simultáneo, se notificará a las autoridades del Congreso para que no se le tome juramento ni asuma nadie hasta que no se expida la Justicia".

En la presentación, que estimamos se concretará esta semana, están trabajando colegas de Comodoro Rivadavia", agregó la abogada y referente de la UCR en diálogo con esta agencia.