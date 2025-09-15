El progresismo tuvo su auge durante el segundo mandato de Cristina Kirchner y revivió con fuerza cuando Alberto Fernández llegó a la presidencia. Como si el halo que rodeó al último mandatario peronista se le hubiese impregnado, en el último tiempo quedó convertido en mala palabra.

Charo López se reivindica como parte de ese colectivo -que incluye la militancia feminista- y salió a combatir las críticas que surgen dentro del peronismo contra el progresismo, responsabilizándolo de haber permitido una reacción que habilitó a Javier Milei llegar al poder.

"En el momento que nos necesitaron ahí estuvimos y pusimos nuestros votos" reclamó con justicia, sabiendo que esos mismos votos serán necesarios para regresar al poder.