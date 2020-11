El lamentable robo que sufrió Baby Etchecopar, ahora lo usa para asegurar que hay un complot en su contra. El periodista que siempre dijo lo que quiso en los medios de comunicación, ahora deslizó que hay una relación entre el hecho que sufrió y su posición contra la vacuna.

"No estoy seguro de que haya sido un robo al voleo; la duda surge, o me la hicieron surgir, porque hoy estuve hablando en la radio del laboratorio que hace la vacuna rusa. Es muy raro que pase", dijo al ser entrevistado por Alfredo Leuco en Radio Mitre del Grupo Clarín.

"Venía cruzando Charcas y siento una mole que se me tira encima y caigo sobre el hombro; me empezó a arrancar el reloj con fuerza y yo lo agarraba a él. Basta, ya me robaron el reloj hace un año, la inconsciencia de uno. No es normal ir caminando por Charcas y que se te caiga un tipo encima. Estuvimos forcejeando treinta segundos y me dio tiempo a que un policía de civil que pasaba, lo agarre. Estoy muy golpeado y me duele mucho", relató Etchecopar.