Centurión contra la dirigencia de San Lorenzo: "Aunque no me den ropa, vengo igual"

La relación entre Ricardo Centurión y San Lorenzo vuelve a sumar un nuevo capítulo de tensión. Si bien desde el club le rescindieron el préstamo y Centurión debería volver a Vélez Sarsfield, en las últimas horas el futbolista publicó una historia de Instagram dentro del club.

Ese mensaje, acompañado con una foto, dejó una ironía ante la situación que está atravesando.

"Aunque no me den ropa, vengo igual", escribió el ex Boca y Racing junto a la imagen.