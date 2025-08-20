Además de los cuatro millones de pesos que cobran los diputados provinciales por mes, hay un dinero extra que se les paga por desarraigo o gastos relacionados con su labor.

Pero Celeste Rivas, quien ingresó a la Cámara por el PRO y se alió a La Libertad Avanza, reconoció en un streaming libertario que ese dinero lo utiliza para gastos corrientes particulares.

Lejos de sonrojarse o avergonzarse por el hecho, lo contó con total naturalidad, como si el reclamo contra los gastos de ‘la casta’ fueran simplemente un slogan.