La casta
Celeste Rivas, diputada del PRO aliada a Milei: "Con los gastos reservados me pago el alquiler y el auto"
La joven diputada libertaria reconoció que el millón doscientos mil pesos que cobra de adicional los usa para gastos personales.
Además de los cuatro millones de pesos que cobran los diputados provinciales por mes, hay un dinero extra que se les paga por desarraigo o gastos relacionados con su labor.
Pero Celeste Rivas, quien ingresó a la Cámara por el PRO y se alió a La Libertad Avanza, reconoció en un streaming libertario que ese dinero lo utiliza para gastos corrientes particulares.
Lejos de sonrojarse o avergonzarse por el hecho, lo contó con total naturalidad, como si el reclamo contra los gastos de ‘la casta’ fueran simplemente un slogan.