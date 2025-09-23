El latiguillo que está usando el gobierno es el de culpar a la oposición de las dificultades que atraviesa en plan economía para conseguir sosegar a los mercados.

Como si las elecciones bonaerense hubiesen definido un panorama irreversible donde el temor al regreso del peronismo al poder anulara cualquier posibilidad de generar confianza, los medios hegemónicos repiten la cantinela.

El que tuvo que desarmar la operación fue Ceferino Reato, insospechado de kirchnerista, al demoler los argumentos con preguntas sencillas.