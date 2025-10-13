Durante el fin de semana, la Cámara Nacional Electoral resolvió desestimar el fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, que había dispuesto que Karen Reichardt tomara el lugar de José Luis Espert como cabeza de lista tras su renuncia por el escándalo narco que lo tiene como protagonista.

Ahora, la misma Cámara dispuso que las boletas para las elecciones del 26 de octubre no serán reimpresas, por lo que José Luis Espert continuará figurando en la Boleta Única de Papel.

La decisión, que cierra la vía judicial que buscaba modificar la boleta, provocó la reacción de la diputada de Unión por la Patria, Cecilia Moreau.

La diputada criticó al Gobierno por destinar recursos para reimprimir boletas, mientras sectores como el Garrahan, las universidades y la emergencia en discapacidad no reciben apoyo.

La diputada concluyó con un guiño al tradicional latiguillo de La Libertad Avanza: "el que las hace, las paga", y llamó a los ciudadanos a aprovechar el 26 de octubre para poner un límite a Milei.