Cecilia Moreau mantuvo una entrevista con la periodista Romina Manguel en su programa de Canal 9 donde se refirió al viaje de Javier Milei a los Estados Unidos para reunirse con Donald Trump.

En ese sentido, la diputada marcó como un hecho "terrible que se vaya a los Estados Unidos a arrodillarse frente al presidente Trump para pedirle un nuevo préstamo".

Si bien el propio canciller Werthein negó la cifra de 30 mil millones que el propio gobierno había hecho circular, se sabe que el mandatario argentino está pidiendo una nueva ayuda económica al país norteamericano.

Por eso, Moreau sentenció: "No queda endeudado el gobierno de Milei, quedan endeudados los argentinos" y resaltó que "Trump y el congreso de Estados Unidos tienen que saber que si le da plata del tesoro a Milei el préstamo es a Milei, no al Estado argentino".

La diputada citó a la Ley de Administración Financiera, que "establece que cualquier préstamo de este tipo tiene que pasar por el congreso argentino".