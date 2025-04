Desde que anunció su candidatura en las filas libertarias, Ricardo Caurso Lombardi sorprendió a propios y extraños. Bueno, ahora el exentrenador dio la nota por su curiosa e insólita propuesta de campaña.

Invitado a Blender, el candidato por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), reveló que con su bloque evalúan presentar un proyecto para construir "una cárcel para 2.000 personas en el agua", con el objetivo de “no molestar a los vecinos” de la Ciudad.

Así lo explicó RCL en Blender: “Es algo que hablamos en el MID y que están averiguando con arquitectos y gente que se dedica al armado de cárceles. Queremos hacer una prisión en el agua. El río está ahí al pedo. Es una cárcel para 2.000 personas en la Costanera, en el Río de la Plata”.

Luego, dio más detalles: “Estás a 500 metros de la playa, no jodes a nadie y hacés un camino para que la gente pueda ir a visitar a sus familiares. De esa forma se construye un penal de máxima de seguridad. Los presos van a hacer su vida ahí adentro, no molestan a nadie. Es un lugar que no se usa para nada y armarlo ahí sería perfecto”, puntualizó.

Y tras la risa de Rebord y sus panelistas, concluyó: “Hay gente que lo va a tomar para la risa. Pero en Alemania, Brasil y Colombia existen las cárceles que están en el agua y no son flotantes. La base está hecha de cemento y como tiene que ser. Es una buena salida para la Capital Federal. Acá no hay lugar. No hay que reírse de eso y hay que buscar el lugar”.