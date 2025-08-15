Se suponía que la conversación en Blender era de política pero devino futbolera. Allí, Caruso Lombardi, candidato del MID en las últimas elecciones en la Ciudad -fue tan pobre su rendimiento que la AFA se burló en sus redes-, sacó a relucir su faceta cómica.

Les preguntó a los presentes de qué jugaban y Marra levantó la mano. De nueve", dijo Ramiro. Y la respuesta de Caruso fue fulminante: “No pongo un nueve de tu altura ni disfrazado de tero, para mi el nueve tiene que medir 2.10 metros”.

Marra insistió y el remate de Ricardo fue genial: “Sin galera ¿cuánto medís?”. La reacción de Manu Jove y Lucas Bonfante son geniales.