El equipo político de Ricardo
Caruso Lombardi le dijo a Marra en la cara que no lo pondría de nueve por su altura, y Ramiro puchereó
La divertida situación se dio en un debate político en Blender, en el que Ricardo Caruso Lombardi armó su equipo de fútbol con políticos. La desilusión y reacción de Marra generaron risas en el estudio.
Se suponía que la conversación en Blender era de política pero devino futbolera. Allí, Caruso Lombardi, candidato del MID en las últimas elecciones en la Ciudad -fue tan pobre su rendimiento que la AFA se burló en sus redes-, sacó a relucir su faceta cómica.
Les preguntó a los presentes de qué jugaban y Marra levantó la mano. De nueve", dijo Ramiro. Y la respuesta de Caruso fue fulminante: “No pongo un nueve de tu altura ni disfrazado de tero, para mi el nueve tiene que medir 2.10 metros”.
Marra insistió y el remate de Ricardo fue genial: “Sin galera ¿cuánto medís?”. La reacción de Manu Jove y Lucas Bonfante son geniales.