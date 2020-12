El primer argumento de Caruso pone las cartas sobre la mesa. No puede ser tildado de autoritaria una corrección por parte del Congreso de algo que estuvo mal hecho y por decreto.

Javier Lanari aseguró que si Lammens hubiera sido Jefe de Gobierno esta corrección no se hubiera llevado a cabo pero ese argumento se cae sólo por contrafáctico.

El otro argumento de Lanari fue que el parecía mal que diputados de otros distritos opinen sobre el "presupuesto" dela Ciudad.

Al parecer el periodista no termina de entender que los diputados no representan a los distritos sino a los ciudadanos, algo que se estudia en la escuela secundaria. Pero además no hay nada más democrático que los diputados revisen, opinen y voten sobre los que pasa con la coparticipación federal, que es el dinero de todos los argentinos.