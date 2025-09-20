El mismo día que la Cámara de Diputados freno los vetos de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia pediátrica, y el presidente Javier Milei recibía un duro revés legislativo, Sergio Agüero salió a apoyar al gobierno nacional.

"Yo cuando era chico, mis compañeros y las personas que vivían en mi barrio no teníamos para comer… el no tener para comer existe hace años", indicó el exfutbolista y así volvió a expresar su respaldo a Milei.

"Es un desclasado total, mala persona. Le tiene bronca a la vida porque es un jubilado a los 30 años, y quedó resentido con el mundo", dijo, sin filtros, el periodista Pablo Carroza en el stream de Carnaval.

"Mete a los pibes en la ludopatía, el problema es que quiere hace una copa de potrero donde juegan los millonarios", lanzó Carroza en su arremetida.