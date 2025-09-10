La renovación del peronismo
Carrió sorprendió en TN: "Estoy contenta con el resultado; ya no tengo de enemiga a Cristina y Kicillof es un chico educado, normal"
Elisa Carrió dejó sin palabras a Nicolás Wiñazki al catalogar a los hermanos Milei como "una pareja de perversos" y decir que la victoria del peronismo es parte de la convivencia democrática.
La aparición de Javier Milei encabezando el triunfo de La Libertad Avanza en el ballotage de 2023 puso patas para arriba a la política nacional.
El que más lo sufrió fue Juntos por el Cambio, que se dividió con una parte plegándose a los libertarios como furgón de cola y otra -con Larreta, Lousteau, López Murphy y Carrió como sus principales dirigentes- pasándose a la oposición.
La titular de la Coalición Cívica esperó su momento y volvió recargada a los sets de televisión, como lo demostró en su reciente aparición en TN.
Ante la mirada incrédula de Nicolás Wiñazki, Carrió desarmó años de antikirchnerismo para decretar su final, y poner la mira exclusivamente en la cúpula gubernamental.