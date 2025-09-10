La aparición de Javier Milei encabezando el triunfo de La Libertad Avanza en el ballotage de 2023 puso patas para arriba a la política nacional.

El que más lo sufrió fue Juntos por el Cambio, que se dividió con una parte plegándose a los libertarios como furgón de cola y otra -con Larreta, Lousteau, López Murphy y Carrió como sus principales dirigentes- pasándose a la oposición.

La titular de la Coalición Cívica esperó su momento y volvió recargada a los sets de televisión, como lo demostró en su reciente aparición en TN.

Ante la mirada incrédula de Nicolás Wiñazki, Carrió desarmó años de antikirchnerismo para decretar su final, y poner la mira exclusivamente en la cúpula gubernamental.