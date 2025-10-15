Equipo caído
Carrió liquidó al ministro de Economía: "Escuché a Caputo el otro día y era un taradito hablando"
La líder de la Coalición Cívica estuvo con Luis Novaresio en A24 y castigó al gobierno con dureza, apuntándole a la frente a Luis Caputo.
Uno se da cuenta de que está en período de campaña electoral porque dirigentes como Florencio Randazzo, que estaban en silenzio stampa, aparecen en programas periodísticos y son entrevistados en los principales canales de televisión.
Elisa Carrió juega en esa liga, moviéndose como pez en el agua en tiempos eleccionarios, donde su histrionismo y sus denuncias, son mercadería codiciada para sumar algunos puntos.
Novaresio le sirvió en bandeja un espacio para el lucimiento personal que Carrió aprovechó para dar por muerto al equipo económico y hasta dedicarle un insulto -con sabor a menosprecio- a Luis Caputo.