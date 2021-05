La nota que le dio Elisa Carrió a La Nación dejó mucha tela para cortar ya que se metió de lleno en la interna de Juntos por el Cambio, pidiendo la unidad pero disparando munición gruesa para dirigentes de peso, incluido el propio Mauricio Macri:

"-Yo creo en la paz y en la no violencia. Yo no quiero muertos en la Argentina. Soy opositora al Gobierno, pero yo no soy ‘cuanto peor mejor’. Yo no voy a especular cuando un gobierno está débil, porque hay que pensar en la Nación. A veces, esto se entiende como ‘Lilita se volvió blanda’. No. Yo soy dura cuando un poder está fuerte y roba. Pero yo no voy a pegarle a un muerto. ¿Está claro? Yo no soy de esas personas. Moralmente no puedo.

La reunión que tuvimos con Horacio y María Eugenia el jueves fue para sostener la unidad y entender lo profundo del dolor que vive la Argentina. Tenemos que tratar de ir a la unidad del país. (...):

-¿Lo del “cargo” lo dice por Bullrich?

-No. Patricia es sincera en lo que plantea. La conozco hace mucho tiempo. El problema es que, a veces, hay que poder parar.

-¿Bullrich debería “parar”?

-A veces, hay que poder parar. Pero es un problema de los tiempos de la política. Yo la quiero mucho. Ella viene acá y hablamos. Yo estoy buscando la unidad de la coalición, no busco la interna. Macri tiene otra posición: dice que vayan a internas todos contra todos. Yo creo que no es el momento. Esa es la diferencia. Hablo con él y tengo muy buena relación, de nuevo. Pero creo que no tienen conciencia de la crisis que puede venir y lo unida que tiene que estar la Argentina. Yo ni siquiera creo en la grieta. De hecho, hubo acuerdo para la postergación de las PASO, con la cláusula cerrojo

-¿Este grupo moderado se puede imponer a la postura de los “halcones”?

-Es que yo no estoy en contra de ellos. Yo quiero que nos sumemos todos. También hay que percibir el dolor. Cuando la gente tiene mucha bronca hay que pacificarla.

-¿Qué siente cuando escucha que Patricia o desde un sector de Pro denominan a ese grupo “tibiemos” o “sigamos”?

-Lo único que Patricia Bullrich no puede discutir es que la gran opositora al kirchnerismo es la que está acá. De hecho, ella se sumó a la CC. Ella lo sabe. A mí no me puede discutir. Y hay que ser solidario con los que gobiernan, sean de Juntos por el Cambio e, incluso, del propio PJ. Si ves un gobernador debilitado porque hay muchas muertes, no te vas a poner a pegarle, eso es oportunismo político. He sido, soy y somos sostén, junto con la CC y sectores del radicalismo, del gobierno de Larreta y Santilli.

-Le molestaron las críticas de Bullrich a Larreta.

-En esto no puede haber fisuras. De la misma manera que, aún con diferencias, acompañé a Macri hasta el último día, cuando algunos no lo acompañaban ni en agosto.

Luego se refirió a su grupo interno, colocándose en la vereda de enfrente del ala dura y apuntalando las candidaturas de sus elegidos, la principal María Eugenia Vidal:

"-¿Preferiría que vaya a la ciudad o la provincia?

-Soy como su madre política. A ella le tocó una etapa muy difícil: estuvo al frente de la provincia con un gobierno nacional que le sacaba recursos vía Rogelio Frigerio. A Axel Kicillof le llueven los recursos y a María Eugenia se los quitaron para arreglar con provincias del PJ.

-Responsabiliza a Frigerio. ¿Y Macri?

-Sí, absolutamente, fue Frigerio.

-¿Detrás de la interna por la estrategia electoral está la discusión por el liderazgo del espacio?

-Líder se nace, no se hace. Ahora, los liderazgos sí se pueden destruir. Y esa es una advertencia a todos. Un líder tiene que sostener su liderazgo. Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami. ¿Está claro? Yo sostuve. Vivo como digo que vivo.

-¿Le pareció mal que Macri se haya ido a vacunar a Miami?

-No, lo que digo es que vos sostenés el liderazgo en tanto sos lo que decís que sos. No podés vender un liderazgo y después tener dos o tres caras. Se pueden ganar elecciones, pero otra cosa son los liderazgos. [Raúl] Alfonsín bajó de la Presidencia y seguía teniendo liderazgo. Yo no soy nada. Soy Lilita, no tengo cargo y tengo que trabajar para vivir.

-¿Cómo lo ve a Macri? Dice que no será candidato

-Hace mucho que no hablo.

-¿Macri se pone por encima de la interna?

-Él cree que tiene que haber interna en todos lados. Yo creo lo opuesto, por el momento que vive la Nación, no porque le tenga miedo a una interna.

-¿Macri tiene chances de volver al poder en 2023?

-No sé. Nadie sabe en la Argentina lo que va a pasar mañana, ¿cómo alguien va a saber lo que va a pasar en tres años?

-¿Leyó el libro de Macri?

-No leo porque no veo. Si no lo ponen en audio-texto, estoy perdida. Yo veo películas alemanas de amor."

