La interna a cielo abierto de la oposición ya no resista más. Ahora Elisa Carrió volvió a poner foco en lo grave que sería que Juntos por el Cambio sume a los libertarios al espacio. Es que no son pocos los sectores de la centro derecha que no quieren que la ultra ingrese.

"Con esto del tráfico de órganos, si votás a Milei, votás a un genocida", sentenció. Entrevistada el El Tribuno de Jujuy, Lilita fue contundente. La declaración se dio en el marco de un encuentro que mantuvo con el radical Gerardo Morales, quien tampoco ve con buenos ojos la llegada de Milei.

La declaración viene en relación a la posición de Milei de abrir la venta de órganos porque "es un mercado más".

Asimismo, reivindicó la deuda impagable con el FMI que tomó su gobierno. "Nosotros terminamos acordando la deuda con el Fondo, sino hoy la crisis sería terminal".

En otro orden, rechazó la posibilidad de integrar una fórmula presidencial rumbo a 2023 al afirmar: "Yo, la verdad, tengo poder sin tenerlo» y completó: "Sigo teniendo poder porque tengo autoridad. No necesito un cargo".