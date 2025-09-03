No se si quedó claro
Carrió explicó de dónde vienen las filtraciones en LLA: "Les pasa por poner gatos y maquilladoras en las listas"
En el medio del escándalo por la filtración de audios que revelan un entramado de corrupción en el Gobierno, la ex diputada dijo lo suyo.
Lilita Carrió fue como invitada al programa de María O'Donnell y Ernesto Tenembaum para hablar, obviamente, del escándalo de corrupción que envuelve al Gobierno.
Y la ex diputada tiene su propia teoría sobre por qué los libertarios fueron tan fáciles de infiltrar: “Son las diputadas. Les pasa por poner gatos, que se casan con espías. ¿Cómo no te van a infiltrar?”. Obviamente Carrió no dio nombres, pero tampoco hizo falta.
Pero cuando todos creían que ahí terminaría siguió y amplió: “Si vos ponés chicas de la noche, o ponés a maquilladoras en las listas (ni hace falta aclarar a quién se refiere), te va a infiltrar cualquiera”