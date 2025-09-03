Lilita Carrió fue como invitada al programa de María O'Donnell y Ernesto Tenembaum para hablar, obviamente, del escándalo de corrupción que envuelve al Gobierno.

Y la ex diputada tiene su propia teoría sobre por qué los libertarios fueron tan fáciles de infiltrar: “Son las diputadas. Les pasa por poner gatos, que se casan con espías. ¿Cómo no te van a infiltrar?”. Obviamente Carrió no dio nombres, pero tampoco hizo falta.

Pero cuando todos creían que ahí terminaría siguió y amplió: “Si vos ponés chicas de la noche, o ponés a maquilladoras en las listas (ni hace falta aclarar a quién se refiere), te va a infiltrar cualquiera”