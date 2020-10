La defensa que ensayó Carrió al periodista Daniel Santoro terminó de hundirlo ya que la exdiputada aseguró que su error fue no haber googleado a Marcelo D'Alessio. Es decir que, para Carrió no es que Santoro este involucrado en delito sino que simplemente no supo o no quiso hacer su trabajo.

Ante la pregunta de si Mauricio Macri podía ir preso, la exlegisladora contestó: "Todos podemos ir presos, los periodistas también pueden ir presos así como lo están acorralando a Daniel Santoro por quien pongo las manos en el fuego".

Y ahí fue cuando tiró su teoría acerca de la causa por la que Santoro está procesado por haber formado parte presuntamente de una red de espionaje ilegal. "Creo que el único error que tuvo Daniel, que ha investigado y que nos ha sacado en los peores momentos, es que no lo googleó. A mí me llevó una vez a la casa y me dijo que era el sobrino de Andrés".

Viniendo de un periodista de investigación lo único que se puede colegir es que Santoro formaba parte de esa red de espionaje o no está en pleno uso de sus facultades mentales.