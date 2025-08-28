Elisa Carrió es de los políticos que quedaron eclipsados por la aparición de Javier Milei barriendo a la vieja guardia, estigmatizada bajo el nombre de ‘la casta’.

Como tantos otros esperó que bajara la espuma, que el entusiasmo se enfríe, antes de salir a confrontarlo.

Incluso, las pocas veces que lo hizo -denunciando corrupción, su especialidad- su voz cayó en el desierto como una letanía que aburre por repetida.

Con los audios de Diego Spagnuolo en el candelero, Morales Solá tuvo el tino de ir a buscarla y Carrió no defraudó.

La entrevista completa

Una de las creadoras de Juntos por el Cambio destrozó a los hermanos Milei, metiéndose en las personalidades de ambos.