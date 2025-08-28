Volvió recargada
Carrió dijo que Milei es un perverso con una fijación anal y que se nota que "vio mucha pornografía infantil"
La fundadora de la Coalición Cívica estuvo en LN+ con Joaquín Morales Solá, donde sacó pecho por haber anticipado en marzo que "Karina es la cajera" del gobierno.
Elisa Carrió es de los políticos que quedaron eclipsados por la aparición de Javier Milei barriendo a la vieja guardia, estigmatizada bajo el nombre de ‘la casta’.
Como tantos otros esperó que bajara la espuma, que el entusiasmo se enfríe, antes de salir a confrontarlo.
Incluso, las pocas veces que lo hizo -denunciando corrupción, su especialidad- su voz cayó en el desierto como una letanía que aburre por repetida.
Con los audios de Diego Spagnuolo en el candelero, Morales Solá tuvo el tino de ir a buscarla y Carrió no defraudó.
La entrevista completa
Una de las creadoras de Juntos por el Cambio destrozó a los hermanos Milei, metiéndose en las personalidades de ambos.