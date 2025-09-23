Carlos Pagni le pegó duro a Javier Milei en su editorial de La Nación y el presidente parece que se queda sin bastiones comunicacionales en los medios, ya que pocos aún pueden bancar el desastre de la gestión libertaria.

El periodista de La Nación aseguró que "el discurso del presidente está muy descuidado" y sentenció: "Esto de que ‘mi hermana no se llevó el 3% de una caja porque se podría haber llevado el 100%’ no es una declaración feliz".

"No corrige la imagen que se está generando alrededor de su hermana, entre otras cosas porque no se la acusa de quedarse con una caja, era el 3% de operaciones de compra de medicamentos que hay que pagar", expresó el periodista dejando en ridículo al mandatario.

En las últimas horas, hasta Fantino tomó con pinzas la continuidad del gobierno si la situación económica sigue tal cual está hoy.

La editorial completa

Carlos Pagni abrió su programa apuntando de lleno al corazón del gobierno.