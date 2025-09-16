Gobierno para ricos
Carlos Pagni demostró cómo LLA se va quedando sólo con los votos de los más ricos, los que antes votaban al PRO
Si bien en el balotaje Javier Milei ganó por amplia mayoría, a casi dos años de su gobierno la realidad es bien distinta y sólo lo siguen apoyando los más beneficiados.
Con los datos oficiales de las elecciones bonaerenses, Carlos Pagni demostró que los más ricos eligieron apoyar a La Libertad Avanza mientras que los sectores populares decidieron darle la espalda.
El dato no debería sorprender ya que desde que Javier Milei asumió los ricos son mas ricos y los pobres mas pobres.
El otro punto que demuestra el cuadro presentado por Pagni es que casi todo el voto PRO migró hacia La Libertad Avanza pero a medida que la gente va descendiendo de condición social, el oficialismo va perdiendo votos.