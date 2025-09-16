Con los datos oficiales de las elecciones bonaerenses, Carlos Pagni demostró que los más ricos eligieron apoyar a La Libertad Avanza mientras que los sectores populares decidieron darle la espalda.

El dato no debería sorprender ya que desde que Javier Milei asumió los ricos son mas ricos y los pobres mas pobres.

El otro punto que demuestra el cuadro presentado por Pagni es que casi todo el voto PRO migró hacia La Libertad Avanza pero a medida que la gente va descendiendo de condición social, el oficialismo va perdiendo votos.