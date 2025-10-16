Si bien nunca ocultó su ideología ultra liberal y fue uno de los primeros impulsores de la candidatura de Javier Milei, su acercamiento con los periodistas y figuras cercanas al peronismo hicieron pensar a muchos que buscaría agua en ese estanque.

Pero, a la hora de elegir, Carlos Maslatón no renegó de sus orígenes y planteó cuál sería su voto si le tocara participar en las elecciones de la provincia de Buenos Aires -el vota en CABA-, aun indeciso entre dos alternativas.

"El 26/10 sufragaría por Cachanosky o por Talerico" marcó, dejando estupefactos a quienes descotaban el voto a Fuerza Patria.

La reacción de las redes