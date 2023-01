El abogado y analista técnico de mercados financieros​, Carlos Maslatón tuvo la mala fortuna de protagonizar una viñeta de Nik.

Al menos esta vez parece que no es un “chiste” robado y aunque no causa ninguna gracia en general, a Maslatón en particular no solo no le causó gracia sino que se sintió agraviado y pidió una rectificación al diario.

Desde que Maslatón se enemistó con Javier Milei, el diario La Nación lo tomó de punto pero como evidentemente no tienen nada en su contra, sólo se atraven a imputarle contactos espurios con Sergio Massa desde una viñeta supuestamente humorística, para dar a entender que hizo negocios con información privilegiada.

Como no hay un columnista de los supuestamente “serios” que puedan confirmar esa prosunta información l que hacen es, una vez más, utilizar al esbirro de Nik.