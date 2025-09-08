Mientras los libertarios no dejan de buscar a los responsables, y a partir del mensaje que envió Javier Milei desde las redes sociales, Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, cuestionó la falta de autocrítica del presidente.

En declaraciones a La Mañana CNN, conducida por Nacho Girón, Bianco lanzó duras críticas contra Milei luego del revés que sufrió La Libertad Avanza en territorio bonaerense.

“Es una persona obtusa con poca capacidad para entender el mensaje del pueblo bonaerense”, indicó el funcionario. “El pueblo le está pidiendo que cambie el rumbo”, agregó.