El Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires no quiso dejar pasar las graves declaraciones del exministro de energía del macrismo y actual intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, quien instó a la población a "salir a cortar rutas" lo que claramente constituye un delito federal.

El mensaje de Iguacel fue: "Si (Kicillof) no revisa la decisión de que no podamos dar clases presenciales, habrá que salir a cortar las rutas". "Si hemos salido a la ruta por otras cuestiones más sencillas por esto también. Invito a que si esto no pasa (la vuelta a las aulas), que lo hagan todos los ciudadanos del interior bonaerenses. Tenemos que empezar la rebelión educativa en el país en algún momento para salir de este pozo".

Pero además de recordarle al intendente que estaba llamando a cometer un delito, Carlos Bianco también se preguntó cómo podía ser que no hubiera un fiscal de oficio que actuara en este caso.

"Me extraña profundamente que un intendente esté instigando a que se cometa un delito y no haya ningún fiscal que actúe de oficio denunciándolo por apología del delito. Será porque el titular del Ministerio Público Fiscal e Iguacel forman parte del mismo partido político. Capaz no es extraño", en clara referencia al Julio Conte Grand.