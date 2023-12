El ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, adelantó que en ese distrito no se aplicará el protocolo antipiquetes anunciado por Patricia Bullrich básicamente porque criminaliza la protesta.

Bianco aseguró que a ellos no les han solicitado explícitamente que aplicaran tal protocolo y por eso no lo van a hacer ya que no están de acuerdo con las disposiciones por lo que al menos hasta que entren en la ciudad, las marchas no serán reprimidas.

Si bien pidió a los manifestantes que mantengan cierto orden pero que ese protocolo sobrepasa límites que se han logrado en estos años de democracia.