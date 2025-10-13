Y una temporada floja
Carla Czudnowsky advirtió que "se viene un diciembre caliente" en la Argentina
Más allá del salvataje de Estados Unidos del que aún se desconocen las condiciones y del resultado de las elecciones lo cierto es que este diciembre no será fácil para los argentinos.
Carla reflexionó sobre el futuro de la economía argentina. Tal como adelantó la periodista para diciembre siempre estalla alguna bomba económica. Pero además la temporada turística va a ser pésima por los altísimos costos de los alquileres.
Lo cierto es que el plan económico del gobierno no parece estar teniendo los mejores resultados y el cierre de empresas es algo de todos los días, con las consecuencias sobre la desocupación.
Diciembre suele ser un mes movido en la Argentina y todo indica que este año no será la excepción.