Carla reflexionó sobre el futuro de la economía argentina. Tal como adelantó la periodista para diciembre siempre estalla alguna bomba económica. Pero además la temporada turística va a ser pésima por los altísimos costos de los alquileres.

Lo cierto es que el plan económico del gobierno no parece estar teniendo los mejores resultados y el cierre de empresas es algo de todos los días, con las consecuencias sobre la desocupación.

Diciembre suele ser un mes movido en la Argentina y todo indica que este año no será la excepción.