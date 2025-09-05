Carla se mostró feliz por la decisión del Senado que finalmente le puso un freno a Javier Milei.

Pero más allá de considerar que por primera vez desde que los libertarios llegaron al poder, los legisladores honraron sus bancas, la decisión marca muchas otras cosas.

Para Czudnowsky con eso no solamente se le dijo que no al veto sino que también “se le dijo que no a las privaciones en salud, se le dijo que no al hambre, se le dijo que no a los curros y se le dijo que no a la corrupción. Les salió carísimo”