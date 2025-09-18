Se quebró
Carla Czudnowsky: "Me emocionó mucho ver a los pibes en la calle, eso es democracia"
La panelista de Duro de Domar participó de la marcha contra los vetos de Milei y destacó la presencia de los jóvenes en la calle.
En el programa nocturno de C5N, Pablo Duggan le dio la palabra a Carla Czudnowsky, quien contó que tiene un hijo universitario que marchó al Congreso.
En medio del relato la panelista se emocionó y explicó lo que le pasó señalando que fue por haber visto tantos jóvenes en una manifestación contra Milei.