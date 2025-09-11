Es tal la indignación por la respuesta del gobierno al mensaje de las urnas que Carla Czudnowsky que se preguntó por qué el Gobierno no puede decir que van a tratar de que la gente sufra menos, aunque sea mentira y se trate solo de una estrategia para conseguir mejores resultados en octubre.

Para Carla los libertarios se metieron con la dignidad humana, "con la salud, la educación, con la comida, con la vivienda, con el laburo y hasta la posibilidad de darle de comer a tus pibes".

Queda claro que el Gobierno no tiene contacto con la realidad y eso se paga en las elecciones.