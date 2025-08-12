En las últimas horas Margarita Stolbizer quedó nuevamente del lado de la oposición después de darle un cheque en blanco al votarle la Ley Bases, algo de lo cual dice sentirse arrepentida.

Por este motivo, y partir de declaraciones como las de Stolbizer, la diputada nacional por Santa Fe de Unión por la Patria, Florencia Carignano, lanzó duras críticas.

Por un lado, Carignano apuntó contra el presidente Javier Milei, pero también criticó a los legisladores que aprobaron la Ley Bases ya que “fueron absolutamente conscientes de lo que estaban haciendo”.

En diálogo con Daniel Tognetti, aseguró: "Le dieron un revólver a un desequilibrado mental y se extrañan”.