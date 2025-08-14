Con la billetera
Carignano: "El gobierno compró diputados, incluyéndolos en listas, mandándolos a embajadas y poniéndolos en hidroeléctricas"
Florencia Carignano estuvo en Data Clave, el programa que conduce Mauro Federico en Carnaval, y no se guardó nada.
El que lanzó la primera piedra fue Bertie Benegas Lynch, quien sorpresivamente le pidió pureza ideológica a la bancada de La Libertad Avanza.
Florencia Carignano es una de las diputadas peronistas más filosas y no teme llamar a las cosas por su nombre cuando tiene que acusar al gobierno.
Así se dio el inesperado maridaje entre el ultralibertario y la kirchnerista, que se unieron en la crítica a la forma en que el gobierno consigue voluntades en el Congreso.