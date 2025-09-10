Un episodio de alto voltaje se conoció este miércoles a partir del relato del periodista Gustavo Sylvestre en Radio 10, quién contó lo ocurrido en la noche del martes en los estudios de C5N.

Según narró Sylvestre, el gobernador bonaerense Axel Kicillof cruzó al militante del oficialismo nacional, Antonio Aracre, en los pasillos de los estudios de C5N.

El hecho ocurrió fuera de cámara, cuando Kicillof visitó el canal en el marco de una entrevista. Allí, al encontrarse con Aracre, el gobernador le hizo un duro reproche por un posteo que publicó en su cuenta de ‘X’.

"Salió del estudio Axel, y estaba Aracre que iba al programa que es columnista en ‘Duro de Domar’. Y lo encaró directamente. ‘Vos fuiste uno de los que propagaste una fake news. Acá no hubo ningún aumento de impuestos’", señaló Gustavo Sylvestre.