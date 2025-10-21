La chicana sobradora de Luis Caputo contra Delfina Rossi, economista e hija del ex jefe de Gabinete Agustín Rossi, provocó una fuerte reacción en las redes sociales.

Todo se originó por la crítica de la economista por la recompra de deuda con participación de JP Morgan. Frente a ese mensaje, el ministro respondió con tono desafiante y se jactó de que sus hijos "trabajan gratis" para el Estado.

El comentario, que buscó exhibir compromiso y patriotismo, fue leído por muchos como una frase altanera que terminó por exponerlo.

Varios periodistas y analistas salieron a preguntar en qué funciones concretas trabajan los hijos del ministro, bajo qué figura lo hacen y si existe algún tipo de registro o autorización administrativa.

Los posteos de Duggan, Lijalad y María O´Donell, entre otros: