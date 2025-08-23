Caputo salió a chuparle las medias a Milei y Mayra Mendoza lo fulminó con una chicana picante

Luego del fallido discurso de Javier Milei, donde omitió el escándalo de corrupción que sacude al gobierno, Mayra Mendoza cruzó al Ministro Luis Caputo en las redes.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, destacó la presentación de Milei y la calificó como “la mejor exposición que le haya escuchado al Presidente”.

En un posteo en su cuenta de 'X', Caputo señaló que Milei logró “conectar teoría económica con economía aplicada y el futuro político del país”.

El elogio generó una fuerte reacción en redes sociales y la intendenta de Quilmes lo chicaneó: “Ufff, sos más arrastrado que una babosa! Muy indigno @LuisCaputoAR”.

"‘La mejor exposición’ dice y hasta @JonatanViale en TN se reía de la ‘volatilidad de las tasas’ de @JMilei, que no mencionó el escándalo de las coimas de @KarinaMileiOk… Ustedes TODOS son una banda de corruptos, están entregando nuestro país al FMI, robándole a los discapacitados y reprimiendo periodistas y jubilados. No están bien”, escribió Mendoza.