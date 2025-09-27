El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, intentó mostar una autocrítica en su visita a TN, al admitir que su escasa participación en la política contribuyó al agravamiento de la crisis entre el Gobierno y las provincias.

"Me considero un responsable del deterioro de la situación política. Tendría que haber estado más involucrado en la gestión", aseguró.

El funcionario reveló que habló con el presidente Javier Milei para sumarse a la mesa de negociaciones con los mandatarios provinciales: "Le pedí al Presidente que me ponga en esa mesa de diálogo, para poder conversar directamente con los gobernadores".

La declaración se da en medio de crecientes tensiones entre la Casa Rosada y los distritos, en un contexto de reclamos por fondos y cuestionamientos a la política económica.