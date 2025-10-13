Toto Caputo habló con Luis Majul en La Nación+ de la ayuda de Estados Unidos. Y volvió a tomar de tontos a los argentinos. El endeudador serial, reconoció que la deuda con el FMI -que él mismo contrajo en el gobierno de Macri- es impagable.

Además, al hablar de la ayuda del nuevo acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos, dijo que es "la noticia económica más importante" que escuchó desde que tiene "uso de razón". "La potencia más grande del mundo está dispuesta a ayudar a los argentinos", se emocionó el ministro de Economía.

Pero no pudo responder cuando Luis Majul le preguntó qué pide a cambio la gestión Trump.

Y las redes se burlan y le explican: