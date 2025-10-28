El vaso medio lleno
Capitanich: "Si sumamos todo el peronismo estamos en 35%, en el Congreso quedamos bien parados"
Jorge Capitanich charló con Roberto Caballero en el programa 'Caballero de día' de Somos Radio y trazó un optimista cuadro de situación post electoral.
A medida que van pasando las horas los análisis van cambiando y al clima de derrota vivido en el campo nacional y popular le van apareciendo los que encuentran brotes verdes entre las piedras del camino.
Jorge Capitanich ha tomado esa dirección y buscó las señales positivas para armar un futuro donde se pueda partir con fuerzas para ganar las presidenciales de 2027.
Para eso destaca la fortaleza de la bancada peronista en ambas cámaras, capaces de ponerle freno a algunas decisiones del gobierno libertario.