A medida que van pasando las horas los análisis van cambiando y al clima de derrota vivido en el campo nacional y popular le van apareciendo los que encuentran brotes verdes entre las piedras del camino.

Jorge Capitanich ha tomado esa dirección y buscó las señales positivas para armar un futuro donde se pueda partir con fuerzas para ganar las presidenciales de 2027.

Para eso destaca la fortaleza de la bancada peronista en ambas cámaras, capaces de ponerle freno a algunas decisiones del gobierno libertario.